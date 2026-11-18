(Adnkronos) – La Commissione Europea lancia un nuovo “prestito” da 45 miliardi di euro che mira a coprire “due terzi” del fabbisogno finanziario aggiuntivo dell’Ucraina per il 2027, stimato a “70 mld”. Lo annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles al termine del collegio dei commissari. Si chiamerà “strumento per il supporto coordinato all’Ucraina”, spiega, preannunciando che del prestito si parlerà domani nell’incontro a Berlino della coalizione dei volenterosi.

Il prestito, precisa il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis, verrà finanziato raccogliendo capitali sul mercato, quindi emettendo obbligazioni, che saranno “garantite dall’headroom (margine) del bilancio Ue”, come è stato fatto per il precedente prestito da 90 mld per il 2026-27. Il prestito, spiega Dombrovskis, avrà “due” gambe, una da “20 mld” destinata al sostegno del bilancio statale, e l’altra da “25 mld” per il “sostegno alla difesa”.

Gli interessi verranno pagati dall’Ucraina, ma l’Ue potrà fornire “sostegno” anche su questo. Kiev “dovrà ripagare il capitale” solo una volta che la Russia avrà pagato riparazioni di guerra al Paese che ha aggredito, continua Dombrovskis.

Considerando la struttura binaria del prestito, la presidente von der Leyen si è detta molto “fiduciosa” che vi possano partecipare tutti i 27 Stati membri, dato che “tutti” sostengono l’Ucraina, ma alcuni non intendono fornire aiuti militari. “Non vedo problemi”, dice, nell’assegnare i denari di questi Paesi “alla parte” del prestito destinata a usi “civili” e non militari. “Questo è possibile”, conclude.