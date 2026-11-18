Il presidente della Russia, Vladimir Putin, non e’ pronto a negoziare seriamente un accordo di pace sull’Ucraina e intende proseguire la guerra almeno per tutto l’inverno. Lo scrive il “New York Times” oggi, 18 novembre, alla vigilia del vertice che Putin avra’ domani a Shenzhen con i presidenti di Stati Uniti e Cina, rispettivamente Donald Trump e Xi Jinping.

Citando funzionari a conoscenza dei piu’ recenti rapporti d’intelligence delle agenzie occidentali, il quotidiano Usa riferisce della speranza del leader russo che il suo esercito avanzi nell’est dell’Ucraina o che gli attacchi con droni e missili su Kiev logorino la resistenza ucraina.

Per alcuni funzionari, la guerra permette a Putin di contenere le critiche interne. Il quotidiano precisa che le agenzie alleate hanno letture diverse della riluttanza di Putin. Almeno una ritiene che un’intesa sarebbe possibile solo a condizione che Kiev ceda tutto il Donbass e s’impegni a non aderire mai alla Nato. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rifiuterebbe quasi certamente tali termini, rendendo l’ipotesi irrealistica.