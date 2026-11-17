“Ci serve oltre il doppio degli F-16 rispetto a quelli che abbiamo ora”

L’Ucraina ha bisogno di un numero di caccia F-16 due volte e mezzo superiore a quello di cui dispone al momento. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti. In vista di un nuovo incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina – il cosiddetto gruppo Ramstein – Zelensky ha dichiarato che Kiev sta “chiedendo anche velivoli F-16”.

“Al momento, ci serve un numero di velivoli in volo due volte e mezzo superiore a quello che stiamo impiegando attualmente. Sebbene sulla carta ne disponiamo, essi sono costantemente sottoposti a manutenzione, poiché questi F-16 non sono recenti. Dobbiamo affrontare questo aspetto anche con gli Stati Uniti e lo stiamo facendo”, ha spiegato il capo dello Stato.

Per contrastare i droni Shahed con motore a reazione, inoltre, è necessaria una grande quantità di munizioni per gli F-16: 800 mila proiettili nell’arco di sei mesi. “Durante l’incontro in Danimarca abbiamo raggiunto un accordo affinché se ne occupino. Ne sono loro molto grato”, ha detto Zelensky.