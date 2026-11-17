Von der Leyen: “Serve ambizione leader di 30 anni fa per successo allargamento”

“Si è creato un nuovo slancio, che ci offre l’occasione di unire i popoli europei, di costruire un’Unione in cui un numero maggiore di cittadini possa vivere in libertà, in cui i bambini possano crescere in pace e prosperità e in cui noi possiamo decidere del nostro futuro. Dobbiamo cogliere questa opportunità. Dobbiamo dimostrare la stessa ambizione dei leader di trent’anni fa e la stessa determinazione nel rendere l’allargamento un successo”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aprendo i lavori del Forum sull’allargamento Ue 2026 a Bruxelles.

“Per la prima volta dopo molti anni, si delinea una prospettiva concreta di allargamento. Il Montenegro si sta avvicinando al traguardo dei negoziati di adesione; l’Albania sta compiendo progressi notevoli; la Moldavia e l’Ucraina stanno avanzando nel loro percorso europeo, nonostante pressioni straordinarie: è davvero impressionante”, ha aggiunto, ricordando anche che “in tutti i Balcani occidentali, i Paesi stanno muovendo passi importanti verso l’adesione”.

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