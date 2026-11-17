(ANSA) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez e il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva hanno avuto a Madrid un colloquio sul futuro delle Nazioni Unite e l’ordine internazionale e “sull’importanza di difendere le istituzioni democratiche e la coesione sociale a fronte dell’avanzata dell’estrema destra”. Lo segnalano fonti della Moncloa.

I due leader hanno anche discusso sull’agenda bilaterale “per continuare a rafforzare i legami economici e sociali fra Spagna e Brasile”, aggiungono. Al di là dell’incontro istituzionale, i due leader hanno esibito piena sintonia politica nella campagna per le elezioni politiche in Spagna del 29 novembre.

Lula, alla sua prima visita nel Paese, dopo la vittoria alle ultime presidenziali in Brasile, è un punto di riferimento per Sanchez nella battaglia contro “l’internazionale di ultradestra” in cui vede allineati il presidente Usa Donald Trump, quello argentino Javier Milei o i Bolsonaro in Brasile, assieme al leader del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, e a quello della forza di estrema destra Vox, Santiago Abascal.

Il capo dell’esecutivo spagnolo, in svantaggio nei sondaggi, punta a emulare l’esempio di Lula nella “remontada”, la rimonta compiuta dal presidente brasiliano al secondo turno delle presidenziali, quando è riuscito a invertire il distacco sull’avversario Flavio Bolsonaro. (Ansa)