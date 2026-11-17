“L’Europa avrà un nuovo ruolo nel processo di pace e guardiamo con fiducia ai prossimi round negoziali con la partecipazione europea”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in seguito al suo intervento al Consiglio europeo Esteri a Bruxelles. “Abbiamo una posizione comune forte e coordinata: nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa e nessuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina”, ha ribadito su X il ministro ucraino.

La sua richiesta più urgente ai partner europei è stata quella “di predisporre un pacchetto straordinario invernale di missili intercettori per i sistemi Patriot“. “Ogni intercettore custodito nei depositi dei nostri partner ha un costo che non si misura in dollari, ma in vite umane”, ha sottolineato Sybiha. “Putin sta cercando di trasformare l’inverno in un’arma, colpendo le nostre infrastrutture energetiche. Nessun aiuto è troppo piccolo: dalle centrali elettriche portatili alle attrezzature più grandi”, ha ribadito il diplomatico ucraino.

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