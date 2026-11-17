THE TELEGRAPH – La più grande banca tedesca ha gestito quasi 600 milioni di dollari di pagamenti sospetti legati a Jeffrey Epstein, una cifra molto superiore a quanto si pensasse in precedenza.
Epstein era un cliente di lunga data di Deutsche Bank, il più grande e noto istituto di credito del paese, dopo che la banca lo aveva preso in carico nel 2013, nonostante la sua condanna del 2008 per sollecitazione di prostituzione da parte di una minore.
Documenti interni mostrano che Deutsche ha presentato segnalazioni di attività sospette negli Stati Uniti nel 2019, identificando 582 milioni di dollari di trasferimenti di denaro – più del doppio della cifra precedentemente nota.
Germany’s largest bank handled nearly $600m of suspicious payments linked to Jeffrey Epstein, a figure far higher than previously thought.
Epstein was a long-standing client of Deutsche Bank, the country’s largest and best-known lender, after the bank took him on in 2013, despite his 2008 conviction for soliciting prostitution from a minor.
Internal documents show that Deutsche filed suspicious activity reports in the US in 2019 identifying $582m of money transfers – more than double the amount previously known.
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— The Telegraph (@Telegraph) November 17, 2026