THE TELEGRAPH – La più grande banca tedesca ha gestito quasi 600 milioni di dollari di pagamenti sospetti legati a Jeffrey Epstein, una cifra molto superiore a quanto si pensasse in precedenza.

Epstein era un cliente di lunga data di Deutsche Bank, il più grande e noto istituto di credito del paese, dopo che la banca lo aveva preso in carico nel 2013, nonostante la sua condanna del 2008 per sollecitazione di prostituzione da parte di una minore.

Documenti interni mostrano che Deutsche ha presentato segnalazioni di attività sospette negli Stati Uniti nel 2019, identificando 582 milioni di dollari di trasferimenti di denaro – più del doppio della cifra precedentemente nota.