La Germania partecipa con 300 milioni di dollari a un nuovo pacchetto Purl, il meccanismo con cui gli alleati acquistano dagli Stati Uniti armi per l’Ucraina “che in Europa non sono disponibili”

Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Difesa a Bruxelles, precisando che si tratta del quinto pacchetto a cui Berlino aderisce, questa volta insieme alla Norvegia. “Il fulcro del pacchetto è la difesa aerea, in particolare missili guidati per i sistemi Patriot”, nelle versioni 2 e 3, ha spiegato Pistorius, a cui si aggiungono sistemi e missili Iris-T già annunciati.

La Germania, ha aggiunto, prepara inoltre l’integrazione dei missili Iris-T nei sistemi di difesa aerea Nasams forniti dalla Norvegia e mette a disposizione di Kiev nuovi radar per il quadro della situazione aerea, oltre a munizioni per i caccia F-16 e per i droni.

“L’Ucraina si trova di fronte a un inverno particolarmente duro”, ha avvertito il ministro: la Russia “fa già di tutto e continuerà” a distruggere le infrastrutture idriche, elettriche ed energetiche ucraine, soprattutto nelle grandi città, ma anche altre infrastrutture, “come si è visto la scorsa notte con gli attacchi a due ponti”. Mosca “intensifica i suoi attacchi dall’aria perché sul campo di battaglia non avanza” e per i Paesi che sostengono Kiev questo significa “molto chiaramente” che bisogna continuare ad aiutarla nella difesa aerea “in modo efficace e rapido”.

Dal 2023, ha ricordato Pistorius, la sola Germania ha fornito all’Ucraina aiuti militari per oltre 55 miliardi di euro: il pacchetto Purl è “un passo importante, perché ora si tratta dell’aiuto concreto per l’inverno”. Nel pomeriggio il ministro co-presiederà con il collega britannico la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, alla quale parteciperà anche il ministro della Difesa di Kiev.

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