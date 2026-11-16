Principe Harry in Ucraina incontra i soldati feriti: ‘vincerete la guerra

(ANSA) – II principe Harry del Regno Unito ha compiuto una visita a sorpresa in Ucraina incontrando veterani feriti e personale medico specializzato in traumi di guerra, ai quali ha detto: “Vincerete la guerra”.

Nel corso della sua quarta visita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel 2022, il principe Harry ha assicurato ai soldati feriti che “il mondo continuerà a sostenere” Kiev, esprimendo l’auspicio che questo lungo conflitto possa giungere al termine.

Il principe ha partecipato ad alcuni eventi a Leopoli, nell’ovest del Paese; il viaggio è stato mantenuto segreto per ragioni di sicurezza. Il membro della famiglia reale britannica è salito sul palco durante una conferenza dedicata al personale sanitario, organizzata da “Superhumans”, una clinica cittadina specializzata nella riabilitazione dei soldati feriti.

“Vincerete la guerra e, in seguito, avrete le basi per un futuro di successo”, ha dichiarato il principe ai presenti, tra cui il ministro della Salute Viktor Liashko. Harry, ex ufficiale dell’esercito britannico e fondatore degli Invictus Games, ha inoltre incontrato alcuni atleti che sperano di rappresentare l’Ucraina nell’edizione dei Giochi in programma il prossimo anno a Birmingham, nel Regno Unito.