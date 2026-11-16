Via libera del Consiglio Ue a nuove sanzioni nei confronti di 30 persone fisiche e due entità russe che (a suo dire, ndr) operano nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze con l’estero tramite attività informatiche illecite.

Tra i soggetti aggiunti all’elenco, che saranno sottoposti a misure restrittive dell’Ue, la Social Design Agency (Sda), società diretta dall’amministrazione presidenziale russa, e il gruppo di hacker NoName057(16). Colpiti dalle sanzioni anche blogger e personaggi televisivi attivi in Russia. La misura è parte di un pacchetto più ampio di sanzioni che colpiscono 12 persone fisiche e 101 entità per il loro ruolo in settori economici chiave per il sostegno alla guerra in Ucraina. Tra queste, quasi 50 banche e istituzioni finanziarie.

La Commissione europea, nello stesso tempo, è pronta a ospitare eventuali colloqui multilaterali per la pace in Ucraina, ha dichiarato la portavoce capo dell’esecutivo Ue, Paula Pinho, rispondendo a una domanda sulla possibilità di organizzare in Europa un incontro anche con la partecipazione della delegazione russa. “Restiamo disponibili a ospitare colloqui, come abbiamo già fatto in passato”, ha affermato Pinho. “Siamo pronti a passare a un formato multilaterale delle discussioni”, ha aggiunto, precisando tuttavia che “non sono state discusse sedi specifiche”. (ANSA)