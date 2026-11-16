Kallas: UE studia nuove sanzioni “contro la Russia”

La strategia UE non cambia: sostegno a Kiev col prestito extra da 45 miliardi per il 2027 e pressione grazie alle sanzioni, con nuove designazioni previste già domani al Consiglio Affari Esteri mentre si stanno per aprire i ‘confessionali’ tra Commissione e i 27 sul 22esimo pacchetto, da approvare prima di Natale.

“Lunedì i ministri degli Esteri dovrebbero approvare nuovi elenchi di sanzioni contro la Russia, che includono banche, acquirenti e società che sostengono la flotta ombra“, ha ribadito l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas. Che poi ha rivelato. “Il 13 novembre le forze Ue dell’operazione Irini hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa nel Mediterraneo: l’azione ha confermato che la MV MIDAG navigava sotto bandiera falsa”.

Mercoledì arriverà la proposta del prestito a Kiev dell’esecutivo blustellato garantito dal margine del bilancio Ue e diviso tra una componente civile e una militare. Giovedì la Coalizione dei Volenterosi si riunisce a Berlino, venerdì c’è il vertice Ue-Regno Unito e a fine mese il Consiglio Europeo dovrà sciogliere insieme il nodo del bilancio e quello dei quattrini per l’Ucraina. (ANSA)