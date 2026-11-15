Migranti, 1500 sbarcati alle Canarie in un giorno

MADRID, 15 novembre (Reuters) – Quasi 1.500 migranti sono arrivati ​​sabato alle Isole Canarie, in Spagna; si tratta del numero più alto registrato in un solo giorno dal 2020, ha riferito domenica l’agenzia di stampa EFE, citando il servizio di salvataggio marittimo.

Secondo quanto riportato dall’EFE, la guardia costiera spagnola ha soccorso complessivamente 1.488 persone a bordo di 14 imbarcazioni, confermando un’ondata di arrivi dai paesi dell’Africa occidentale verso l’arcipelago spagnolo, in corso da ottobre.

I migranti sono stati condotti a El Hierro, una delle isole più piccole dell’arcipelago. La maggior parte di loro proveniva da Senegal, Gambia e Guinea-Conakry.