Zelensky: “Limitazioni a Starshield senza spiegazioni”

Zelensky: “Limitazioni a Starshield, ma nessuna spiegazione dagli Usa”

“Non ci sono ancora spiegazioni chiare. Ho incaricato il ministero degli Esteri e il ministro della Difesa di intensificare i contatti con il dipartimento di Stato, il Pentagono e SpaceX per ottenere chiarimenti e risolvere la situazione”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostenendo che gli americani non hanno fornito spiegazioni chiare in merito alle ragioni della limitazione dell’attività di Starshield al fronte.

Secondo Zelensky, il comandante in Capo delle Forze Armate ucraine ha riferito di aver avuto contatti con la controparte americana in merito alla questione, ma senza aver risolto nulla.

tgcom24.mediaset.it