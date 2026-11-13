Ucraina, Merz: “la Germania sarà ai negoziati”

Merz: “Berlino sarà a negoziati, non serve discutere architettura sicurezza europea”

“E’ scontato” che la Germania sia a negoziati sulla guerra in Ucraina. A dirlo è il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa a Dublino. “La Russia vuole discutere delle questioni relative all’architettura di sicurezza europea. Non c’è bisogno di parlarne. Esiste già”, ha affermato quindi Merz, sottolineando: “È stata Mosca, e solo Mosca, a distruggere l’ordine di pace di Helsinki”.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha esortato il presidente Usa, Donald Trump, a schierarsi al fianco dell’Ucraina insieme ai suoi alleati europei, in vista del suo incontro previsto con l’omologo russo, Vladimir Putin. ”Alcuni temono che l’incontro tra Trump e Putin, previsto per la prossima settimana in Cina, possa diventare un secondo Anchorage”, ha affermato, riferendosi al precedente incontro tra i due capi di Stato in Alaska nell’agosto del 2025, quando Trump accolse Putin facendo stendere un tappeto rosso.

“Ecco perché voglio che il nostro messaggio agli Stati Uniti sia molto chiaro ancora una volta: per favore, niente sorprese. Continuate a giocare con la squadra dell’Europa e dell’Ucraina, e lavoriamo insieme per una pace autentica. Questo è il nostro obiettivo e ci atterremo a esso”, ha dichiarato.

Cremlino: “Europa coinvolta nei negoziati quando vorrà contribuire alla pace”

La Russia potrà decidere se avviare un dialogo in formato allargato sul processo di pace in Ucraina una volta comprese le reali intenzioni e la disponibilità dei Paesi europei a contribuire alla risoluzione del conflitto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la possibile partecipazione di rappresentanti europei ai negoziati. “Una volta comprese le loro reali intenzioni e la loro disponibilità a contribuire al processo di pace, sarà possibile decidere se avviare un dialogo in formato allargato sul dossier ucraino”, ha affermato Peskov.

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