Ucraina, Kallas: sono io a rappresentare l’Europa ma i russi non mi vogliono

(ANSA) – “Se cominciamo a discutere di ciò che la Russia chiede sull’architettura di sicurezza, cadiamo nelle trappole che Mosca ci sta tendendo: distogliamo l’attenzione dal fatto che non c’è un cessate il fuoco e iniziamo ad ascoltare le sue rivendicazioni”. Lo ha dichiarato a Dublino l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.

“Abbiamo un aggressore e una vittima, e l’aggressore non ha preoccupazioni per la propria sicurezza. Nessuno lo ha mai attaccato, è la Russia ad aver attaccato altri”, ha aggiunto.

“Noi abbiamo delle istituzioni, quindi non possiamo mandare una persona che non ha alcun ruolo istituzionale, come fanno gli americani. Non dobbiamo copiare gli stessi schemi”. Lo ha sottolineato Kallas, rispondendo a una domanda sul perché l’Europa non assuma nei negoziati con la Russia un’iniziativa analoga a quella di Jared Kushner e Steve Witkoff.

“I leader possono decidere chi debba rappresentarci, ma credo sia importante concentrarsi sulla sostanza, capire quale sia il mandato e lavorare su questa base. Io posso svolgere il lavoro preparatorio”, ha aggiunto. “Nel 2024 tutti gli Stati membri hanno concordato che sono io a rappresentare l’Europa nella politica estera e di sicurezza. So che i russi non mi vogliono, ma noi abbiamo forse voce in capitolo su chi rappresenta la Russia? No, non l’abbiamo. Dobbiamo avere una squadra forte e sono pronta a svolgere questo lavoro insieme ai ministri degli Esteri”, ha aggiunto.