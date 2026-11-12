Zelensky: ‘pace impossibile senza coinvolgimento dell’Europa’

(Adnkronos) – Da Dublino, dove è impegnato in una visita ufficiale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la necessità di coinvolgere direttamente i Paesi europei nel processo negoziale. “Porre fine a questa guerra senza la partecipazione dell’Europa sarebbe ingiusto e, francamente, impossibile”, ha dichiarato il leader durante una conferenza stampa.

Zelensky ha sottolineato quanto il ruolo di Washington sia determinante per il futuro dei negoziati: “Molto dipende dalla Russia, ma ancora di più dagli Stati Uniti”. Il leader di Kiev ha poi commentato i colloqui che si sono svolti negli Emirati Arabi Uniti, definendo “positivo che i colloqui non siano stati bloccati”. “Ora, naturalmente, stiamo aspettando la squadra americana. Spero che possiamo contare su un risultato positivo per la situazione umanitaria del nostro popolo”, ha aggiunto, precisando che gli ucraini “hanno bisogno di risposte molto concrete”.

Zelensky vede una finestra per la pace entro la fine dell’anno

Il presidente ucraino ha parlato anche di una possibile svolta diplomatica nei prossimi mesi. Secondo Zelensky, “oggi si presenta davvero un’opportunità, una finestra di opportunità, in cui tutti i partecipanti al processo negoziale desiderano sinceramente raggiungere un risultato entro il 2027”, ha affermato a Dublino.

Kiev guarda quindi con attenzione alla missione degli emissari americani a Mosca, nella speranza che possano tornare con indicazioni concrete da parte del presidente russo. Zelensky ha espresso l’auspicio che Witkoff e Kushner possano rientrare dall’incontro con Putin con “dettagli specifici”.