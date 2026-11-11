Allarme UE: ‘nel mirino degli hacker anche gli elettrodomestici’

Dopo i frigoriferi dei supermercati, nel mirino potrebbero finire router ed elettrodomestici

(ANSA) – L’allarme e’ arrivato da Juhan Lepassaar, direttore dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), che oggi ha presentato al Parlamento europeo il rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell’Ue. Un rapporto che restituisce una fotografia in chiaroscuro. Il quadro e’ quello di un’Europa che ha rafforzato le proprie difese, ma resta esposta. Le minacce continuano a essere ‘significative’ e cambiano piu’ rapidamente delle capacita’ di risposta.

A pesare sono anche i progressi dell’intelligenza artificiale, che offrono nuove possibilita’ agli hacker e fanno emergere le debolezze dei sistemi di difesa. Da qui la necessita’, sottolineata dall’Agenzia, di colmare le lacune operative e migliorare la collaborazione tra i Ventisette.

‘Dobbiamo consolidare i progressi e aggiornare le nostre strategie per affrontare un panorama sempre piu’ complesso’, ha spiegato Lepassaar. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno. La maggior parte dei Paesi Ue ha raggiunto un livello considerato maturo nella cybersicurezza, e due Stati sono gia’ a uno stadio piu’ avanzato. Nel complesso, la media europea si attesta a 71,53 punti su 100 dell’indice elaborato dall’Agenzia. Eppure, il dato, da solo, non racconta tutto. Tra gli Stati restano profonde differenze e, soprattutto, persistono fragilita’ da colmare, soprattutto nella formazione, nelle competenze e nella capacita’ delle squadre nazionali di rispondere agli attacchi.

A rendere la rincorsa ancora piu’ difficile e’ l’intelligenza artificiale. I modelli piu’ avanzati, come Mythos 5, possono individuare e sfruttare le vulnerabilita’ in tempi sempre piu’ rapidi, dando un vantaggio agli aggressori. Dall’altra parte, pero’, mancano ancora esperti in grado di utilizzare queste tecnologie e comprenderne i rischi. ‘Ci troviamo di fronte a un doppio divario di competenze’, ha osservato il direttore dell’Enisa. La cosiddetta frontier AI mette cosi’ sotto pressione le difese. Da un lato, accelera le capacita’ di attacco, dall’altro chi deve proteggere reti e infrastrutture fatica ad adeguarsi.

Il rapporto individua alcune priorita’: rendere piu’ efficace l’applicazione delle norme, migliorare la gestione delle crisi, proteggere le infrastrutture critiche e ridurre i rischi lungo le catene di approvvigionamento. Ma per Lepassaar serve anche un cambio di mentalita’. ‘La popolazione europea – ha spiegato – e’ abituata a lunghi anni di tranquillita’ e serenita’. Ora deve fare i conti con una minaccia che puo’ arrivare persino da un frigorifero’.

E ricorda che, storicamente, chi attacca parte avvantaggiato: ‘La criminalita’ e’ spesso piu’ evoluta di chi e’ costretto a difendersi’. La sfida, dunque, non si giochera’ solo nei centri di controllo e nelle reti delle grandi infrastrutture, ma riguardera’ anche oggetti che entrano ogni giorno nelle case e nei luoghi di lavoro. È questo il cambio di scenario evocato da Lepassaar. La cybersicurezza non e’ piu’ una questione per esperti, ma una condizione necessaria per proteggere servizi, imprese e cittadini. E il prossimo allarme potrebbe arrivare da un dispositivo che nessuno avrebbe mai pensato di considerare una minaccia. (ANSA)