Ucraina, Lavrov: “Inaccettabili le richieste europee”

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La Russia fa sapere che “non accetterà le richieste europee di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, Bruxelles sta semplicemente cercando di guadagnare tempo”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato da Interfax.

“Tutto ciò che sentiamo da Bruxelles e dalle altre capitali dell’Unione Europea in questo momento è una richiesta di cessate il fuoco immediato. È la solita vecchia logica: devono assolutamente guadagnare tempo per i loro clienti, il regime di Kiev, e usare quel tempo per recuperare in qualche modo le perdite militari subite. Non accetteremo questo; lo abbiamo già detto molte volte”, ha detto Lavrov.
tgcom24.mediaset.it

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