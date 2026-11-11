Migranti, emergenza alle Canarie: 7.500 arrivi in dieci giorni

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migranti alle Canarie
foto Ansa EPA

Il governo spagnolo ha dichiarato oggi l’emergenza migratoria alle isole Canarie e ha stanziato 16,18 milioni di euro per far fronte alla nuova ondata di sbarchi, con quasi 7.500 migranti arrivati all’isola di El Hierro – la più piccola e meridionale dell’arcipelago, con una popolazione di meno di 12mila abitanti – nei primi dieci giorni di novembre.

Il pacchetto di interventi è stato concordato dalla Commissione interministeriale sull’immigrazione, riunita oggi in via straordinaria e presieduta dal ministro della Politica territoriale, Victor Torres, con la partecipazione di sette ministeri e delle autorità delle Canarie. (ANSA)

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