Colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Mosca: “Ue fuori, dà solo disturbo”

Nessun rappresentante dell’Unione europea sta partecipando ai negoziati sull’Ucraina ad Abu Dhabi. Lo ha ribadito il viceministro russo degli Esteri Aleksandr Grusko. “Non sono parte del processo”, ha affermato Grusko martedì, parlando con i giornalisti.

“È sottinteso che sia gli americani che gli ucraini si consulteranno con loro”, ha aggiunto. “Finora, gli europei hanno agito come elementi di disturbo del processo e non vedo alcun fattore che possa modificare questo loro atteggiamento”.

Le politiche e le azioni dell’Europa devono cambiare, perché possa essere rilevante in un accordo di pace, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, all’agenzia Ria Novosti. “Affinché l’Europa diventi un fattore rilevante in un accordo di pace, devono verificarsi cambiamenti fondamentali non solo nelle sue politiche, ma anche nelle sue azioni concrete. Al momento non stiamo assistendo a questo”, ha affermato Grushko.

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