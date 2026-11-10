Merz: ‘veto al bilancio UE senza sostegno a Kiev’

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Zelensky e Merz

BRUXELLES – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che bloccherà il prossimo bilancio settennale dell’Ue a meno che tutti gli Stati membri non si impegnino a fornire sostegno finanziario all’Ucraina nel 2027 e oltre. Lo riporta il Financial Times citando la lettera inviata da Berlino al presidente del Consiglio europeo António Costa.

“Un impegno collettivo affinché tutti noi, senza eccezioni, contribuiamo in modo equo a colmare il deficit è un prerequisito essenziale per discutere qualsiasi altra questione, in particolare quelle con implicazioni finanziarie”, ha scritto Merz.(ANSA)

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