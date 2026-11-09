Ucraina, Von der Leyen: ‘UE presente ai colloqui di Abu Dhabi’

“La Ue sarà presente insieme ai nostri partner ai colloqui di Abu Dhabi di questa settimana”

(ANSA) – Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio sui social, riferendo di una telefonata avuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia della sua visita nella regione del Mar Nero. “Abbiamo discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui di Abu Dhabi di questa settimana, ai quali l’Ue sarà presente insieme ai nostri partner”, ha scritto von der Leyen.

“Oggi inizio una visita nella regione del Mar Nero”, ha ricordato. Nel Mar Nero, ha sottolineato von der Leyen, “le minacce alla sicurezza si stanno intensificando, gli attacchi aumentano e si sono perse vite innocenti”. “In Romania e Bulgaria incontrerò i leader per discutere della situazione sul terreno e di come l’Europa possa rafforzare la propria risposta”, ha spiegato von der Leyen. “La libertà di navigazione nel Mar Nero deve essere ripristinata e preservata”, ha sottolineato von der Leyen, confermando il sostegno all’appello di Zelensky “per un cessate il fuoco che comprenda le infrastrutture alimentari ed energetiche”. “Non vedo l’ora di incontrare il presidente Zelensky a Dublino, più avanti questa settimana, e di discutere con gli altri leader i prossimi passi verso la pace” ha concluso.

La Russia apprezza gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere la situazione in Ucraina, ha dichiarato il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu, in occasione di una riunione degli Stati membri della Comunità di Stati Indipendenti. “Vediamo sforzi e interesse sinceri da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo team per raggiungere la pace in Ucraina. Certamente lo apprezziamo”, ha affermato Shoigu. Poi ha aggiunto: “Kiev e i suoi alleati europei si stanno preparando a continuare la guerra, e non alla pace”. (ANSA)