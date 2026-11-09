Ucraina, Rutte: ‘dopo la guerra io e Zelensky andremo a ubriacarci su una montagna svizzera’

Trascrizione del video riportato in fondo all’articolo. Si parla di Ucraina e il segretario generale della NATO spiega cosa farà con Zelensky per la fine della guerra

Mark Rutte. «Andremo a ubriacarci su una montagna svizzera. Ci siederemo in cima a una montagna svizzera e ci ubriacheremo completamente.»

«Berremo fino a stenderci del tutto?»

«D’accordo.»

Mark Rutte continua:«…io. Guarda, vedi, questa è quella strada dove avete visto le immagini di Stoltenberg a colazione prima. E poi noi due insieme, solo noi due, per rivederci un po’. Parliamo anche di altre cose. Come stai? Come stai fisicamente a reggere tutto quello che stai facendo…

Poi stiamo anche un po’ sognando e io dico: “Ehi, non sarebbe bello… (intendo droni di sicurezza, non droni russi).”

Sì. E io dico: “Beh, del vino rosso me ne occupo io.”»

In sintesi: Mark Rutte racconta che dopo la guerra lui e Zelensky andranno a ubriacarsi su una montagna svizzera e che lui si occuperà del vino rosso.