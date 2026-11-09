Ucraina, Rutte: ‘dopo la guerra io e Zelensky andremo a ubriacarci su una montagna svizzera’

Trascrizione del video riportato in fondo all’articolo. Si parla di Ucraina e il segretario generale della NATO spiega cosa farà con Zelensky per la fine della guerra
Mark Rutte. «Andremo a ubriacarci su una montagna svizzera. Ci siederemo in cima a una montagna svizzera e ci ubriacheremo completamente.»
«Berremo fino a stenderci del tutto?»
«D’accordo.»
Mark Rutte continua:«…io. Guarda, vedi, questa è quella strada dove avete visto le immagini di Stoltenberg a colazione prima. E poi noi due insieme, solo noi due, per rivederci un po’. Parliamo anche di altre cose. Come stai? Come stai fisicamente a reggere tutto quello che stai facendo…
Poi stiamo anche un po’ sognando e io dico: “Ehi, non sarebbe bello… (intendo droni di sicurezza, non droni russi).”
Sì. E io dico: “Beh, del vino rosso me ne occupo io.”»
In sintesi: Mark Rutte racconta che dopo la guerra lui e Zelensky andranno a ubriacarsi su una montagna svizzera e che lui si occuperà del vino rosso.
JUST IN: 🇺🇦🇨🇭 NATO’s Mark Rutte says after the war he and Zelensky are going to get super drunk on a Swiss mountain:
“We’re going to get drunk on a Swiss mountain. We will sit on a Swiss mountaintop and get super drunk.
I told Zelensky, Well, I’ll take care of the red wine.” https://t.co/AqCdmbQYR0
— Megatron (@Megatron_ron) November 6, 2026