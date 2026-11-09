Alleanza europea contro i sottomarini russi

Il Regno Unito e i Paesi del Nord Europa intendono rafforzare la cooperazione nell’ambito della Joint Expeditionary Force (JEF) per contrastare i sottomarini russi nel Nord Atlantico, nell’Artico e nel Mar Baltico. L’accordo, previsto per novembre, coinvolge dieci stati, tra cui Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania e Paesi Bassi.

Tra gli obiettivi principali figurano la difesa anti-sottomarino, la protezione dei cavi sottomarini e l’integrazione delle forze navali, aeree e terrestri. Il capo di stato maggiore della difesa britannico, Richard Knighton, ha sollecitato il passaggio da una fase di consultazioni a una di integrazione operativa concreta. L’iniziativa mira a monitorare i movimenti della Flotta del Nord russa e a potenziare la capacità europea di condurre operazioni autonome, senza dipendere dai meccanismi della NATO o dal coinvolgimento degli Stati Uniti.

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