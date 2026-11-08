Ucraina: 227 miliardi di aiuti UE dal 2022, nel 2027 restano 110 miliardi da finanziare

(https://tg24.sky.it) – “L’anno prossimo la guerra costerà 155 miliardi di euro. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da parte vostra: per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere a bada la Russia”. A dirlo ieri, parlando al Consiglio europeo, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto: “Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini”. “Perché ci distruggeranno – ha concluso – Ci spingeranno fuori, per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese”. Proprio degli aiuti a Kiev si è parlato nella puntata del 16 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

Gli aiuti passati e futuri all’Ucraina

Se si sommano gli aiuti militari, finanziari e quelli a livello umanitario e per i profughi inviati da Bruxelles a Kiev in questi 4 anni di conflitto, si arriva alla cifra di 227 miliardi di euro.

Da quest’anno si è aggiunta anche una novità. L’Unione europea ha infatti deciso di varare un prestito all’Ucraina da 90 miliardi per il biennio 2026-2027: oltre 70 miliardi sono ancora da versare, mentre circa 19 sono invece già stati inviati a kiev. E se la stima di 155 miliardi fatta da Zelensky per il 2027 fosse confermata, 45 si considererebbero già coperti dal prestito Ue, ma rimarrebbe il nodo dei restanti 110, con l’Ue chiamata probabilmente a coprirne una larga fetta.

Le reazioni

Su questo tema non sono mancate le reazioni da parte delle istituzioni europee. “Per quanto riguarda il 2026, la copertura è garantita. Tuttavia, emerge un gap di 70 miliardi di euro per il 2027. Una parte di tale cifra deve essere coperta tramite finanziamenti da parte dei partner, parliamo di un terzo necessario. Naturalmente, dato che è in corso una guerra, la cui evoluzione era difficile da prevedere nel momento in cui abbiamo pianificato lo stanziamento di 90 miliardi, non potevamo sapere quale sarebbe stato lo scenario nel 2027. Ora, però, è chiaro che esiste un gap di 70 miliardi che deve essere colmato”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Abbiamo concordato immediatamente sulla necessità di affrontare le ulteriori esigenze di finanziamento dell’Ucraina fino al 2027 e che la Commissione presenti una proposta completa da sottoporre a discussione e approvazione”, ha confermato anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa al termine del vertice.