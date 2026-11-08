Germania: stop Patriot a Kiev

La Germania non è più in grado per ora di fornire all’Ucraina sistemi di difesa aerea Patriot, a causa del rischio di creare lacune critiche nella propria capacità di difesa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un’intervista al “Berliner Morgenpost”, ripresa da Focus.

“Le forniture, in particolare quelle dei sistemi Patriot, si stanno rivelando difficili. La Germania ha già consegnato diversi sistemi e un gran numero di missili guidati destinati al loro impiego. Al momento non possiamo fare di più”, ha detto, chiedendo un maggior impegno ai partner.

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