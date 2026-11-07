Polonia, 5 persone uccise e altre ferite in una sparatoria a Cracovia

(ANSA) – Sono cinque le persone morte nella sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato principale di Cracovia, dove un uomo da un auto si è messo a sparare a caso. Lo riferisce la polizia polacca, come riporta Ntv24.

“L’aggressore è stato colpito da colpi d’arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto”, ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro.

Un uomo alla guida di un’auto ha iniziato verso le 15 a sparare colpi a caso contro le persone nella piazza del Mercato di Cracovia. Lo afferma la polizia polacca aggiungendo che l’uomo è stato arrestato.

Il sospettato ha 25 anni, ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Glowny, a bordo di una Subaru nera senza targa, aprendo il fuoco indiscriminatamente sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15. Indossava una divisa mimetica militare. L’aggressore è stato raggiunto dai colpi sparati dalla polizia nei pressi dell’incrocio tra le vie Stradomska e Dietla, prima di essere trasportato in un ospedale di Cracovia, dove è sottoposto a manovre di rianimazione. Secondo Rmf Fm, la polizia ritiene che abbia agito da solo. Restano ancora sconosciuti i motivi dell’attacco.