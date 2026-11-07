Migranti, 3.200 sbarcati alle Canarie in 5 giorni

(ANSA) – MADRID – Nuova emergenza migratoria alle Canarie, dove nelle ultime 24 ore sono sbarcati 901 migranti a bordo di 9 imbarcazioni, mentre proseguono le operazioni di soccorso per altri due caicchi – i barconi utilizzati dai pescatori in nord Africa – individuati al largo di El Hierro, l’isola più piccola e meridionale dell’arcipelago.

Il bilancio, diffuso dai servizi di soccorso del salvataggio marittimo, riguarda gli arrivi registrati da mercoledì sera sulle isole di El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote e La Gomera. Tra le persone sbarcate ci sono almeno 25 minori.

L’ultimo intervento ha riguardano un barcone con 207 persone a bordo, intercettato dalla motovedetta Salvamar Navia a circa 30 chilometri da El Hierro. Altre due imbarcazioni, individuate a circa 55 chilometri dall’isola, sono ancora al centro di un dispositivo di soccorso, in cui è impegnato anche l’elicottero Helimer. Il dato aggrava l’allarme scattato nell’arcipelago negli ultimi giorni, a causa della riattivazione della rotta migratoria atlantica.

Da domenica primo novembre sono approdate alle Canarie oltre 3.200 persone a bordo di 39 caicchi o barconi, secondo un bilancio provvisorio dei servizi di emergenza. Di queste, circa 2.300 sono arrivate a El Hierro, dove sono stati registrati 26 sbarchi, con 307 minorenni, undici dei quali neonati. Un tale ritmo di arrivi non si registrava dai mesi di maggiore pressione migratoria nel 2023 e nel 2024.