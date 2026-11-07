Belgio, ok perquisizioni nelle case con migranti irregolari

(ANSA) – Il Parlamento belga ha approvato una legge che consentirà alla polizia di entrare nelle abitazioni private, anche senza il consenso dei residenti, per rintracciare e arrestare migranti irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione.

Il testo, passato dopo dieci ore di dibattito, ha suscitato forti proteste e paragoni con le operazioni dell’Ice, l’agenzia federale americana per il controllo dell’immigrazione, durante la presidenza di Donald Trump.

La ministra belga dell’Asilo e della Migrazione, Anneleen Van Bossuyt, ha respinto le analogie, definendole “del tutto fuorvianti”.

La legge, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra del premier Bart De Wever e dai liberali fiamminghi di Anders, permetterà agli agenti di entrare anche nelle case di cittadini che ospitano migranti irregolari.

Le operazioni saranno possibili soltanto in presenza di un ordine di espulsione esecutivo, della mancata collaborazione dell’interessato e di ragionevoli motivi per ritenerlo una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Sarà necessaria l’autorizzazione preventiva di un giudice e gli interventi potranno svolgersi soltanto tra le 5 e le 21. La polizia potrà inoltre cercare e sequestrare documenti utili ad accertare l’identità della persona.