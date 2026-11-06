Zelensky: ‘possiamo prendere in considerazione le elezioni online’

“Le autorità potrebbero valutare la possibilità di tenere le elezioni in Ucraina online. Ma ciò è molto difficile durante una guerra”.

Lo ha riportato Rbc-Ucraina , citando una dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky rilasciata in un’intervista alla Zdf.

Zelensky ha poi osservato che, se si tenessero le elezioni, una larga parte dei cittadini ucraini non potrebbe votare.

“Le forze armate sono al fronte e sono anche contrarie alle elezioni perché non possono votare. Milioni di persone sono in trincea ed è tecnicamente impossibile organizzarsi”, ha aggiunto il presidente. (ANSA)