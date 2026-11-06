Ucraina, Kallas: “nessun accordo senza l’Europa”

“Qualsiasi accordo deve poi essere attuato e per l’attuazione è necessario il coinvolgimento dell’Europa e se non ne siamo parte, non lo attueremo”

Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas a proposito di possibili intese fra Russia e Usa sulla testa dell’Ucraina e dell’Europa. “Abbiamo già assistito a dei tentativi in tal senso, se si pensa all’accordo o all’intesa di Anchorage. Ma poi non ha funzionato semplicemente perché l’Europa non ha dato il proprio sostegno”, ha notato. “Noi dobbiamo essere parte di queste discussioni”.

Cremlino, europei incapaci di decidere chi può parlare con noi

Gli europei “non riescono ancora a decidere chi possa parlare a loro nome” con la Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov nel corso di un briefing con la stampa. “Stiamo assistendo a una prolungata indecisione e impreparazione”, da parte loro ha aggiunto citato dalla Tass.

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