Francia, Attali: “nessun candidato alle presidenziali applicherà il suo programma”

“I candidati alle prossime elezioni presidenziali hanno tutti dei programmi, o quasi. Ma il mio sentimento è che nessuno di loro applicherà il proprio programma. E posso dirvi in anticipo cosa succederà. Una volta eletti, diranno: «Bene, facciamo prima un bilancio. Creerò una commissione d’inchiesta che mi dirà qual è la realtà della situazione». Questa commissione d’inchiesta, inevitabilmente, dirà: «Oh là là, la situazione è molto peggiore di quanto si potesse temere. Non posso quindi applicare le promesse che vi ho fatto. Dimenticatele per un momento, vedremo più avanti.

Per il momento la priorità è il rigore, l’esigenza, l’aumento della durata del lavoro, dell’età pensionabile, delle imposte, fare economie». In breve, tutto ciò che le persone serie vi dicono che bisogna fare adesso, perché, anche se il signor Macron ha fatto molti errori, molti candidati potrebbero farne molti di più in molto meno tempo. E possiamo risparmiarci le commissioni d’inchiesta perché, grazie alla stampa, tutto è sul tavolo.

Sappiamo che la situazione è tragica, sappiamo che non possiamo permetterci tutte le follie che sono nei programmi degli uni e degli altri. Sappiamo che serve un grande periodo di rigore che avrebbe dovuto essere iniziato da molto tempo e che ora bisogna smettere di far credere che tutto sia possibile. Bisogna smettere di credere che le sciocchezze che sono state fatte non potranno continuare e che gli altri candidati faranno meglio. Bisogna affrontare la realtà così com’è e agire il più rapidamente possibile.”

Il video pubblicato su X da Jacques Attali