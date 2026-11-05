UE: oggi eroghiamo altri 4,6 miliardi a Kiev

“Mentre la Russia continua i suoi attacchi incessanti, l’Ucraina sta per affrontare il suo quinto inverno in guerra. E mentre proseguono gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per l’Ucraina, continua anche il sostegno incondizionato dell’Ue.

Oggi stiamo erogando un pacchetto di 4,36 miliardi di euro a favore dell’Ucraina”. Lo annuncia su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La tranche comprende 3,7 miliardi di euro relativi alla seconda tranche dell’assistenza macrofinanziaria (Mfa) concordata per il 2026 e 658 milioni di euro nell’ambito della componente “difesa” del prestito. (ANSA)