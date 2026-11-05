Midterm, Zelensky: ‘spero che ora arrivino più aiuti a Kiev’

Zelensky: “Spero che l’esito delle midterm significhi più aiuti a Kiev”

Il presidente Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla tv tedesca Zdf, ha espresso la speranza che l’esito delle midterm Usa con la vittoria dei dem contribuisca ad aumentare gli aiuti americani all’Ucraina e ad accrescere la pressione su Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra.

“Abbiamo un sostegno bipartisan, – afferma – sono grato anche ai repubblicani, ma i democratici sono molto chiari sul loro sostegno all’Ucraina e sulla fornitura di assistenza. Si parla di ristabilire i legami tra Usa e l’Europa, che si sono un po’ indeboliti negli ultimi anni. Senza questi legami, è molto difficile affrontare Putin”.

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