Istat: a settembre consumi alimentari in calo: -0,3%

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spesa alimentare

A settembre le vendite al dettaglio risultano in lieve aumento in valore (+0,1%) e stazionarie in volume, rispetto ad agosto. Le vendite dei beni alimentari non registrano variazioni in valore ma diminuiscono in volume (-0,3%) mentre quelle dei beni non alimentari crescono in valore e in volume (rispettivamente +0,3% e +0,1%). E’ quanto riporta l’Istat nelle sue stime di settembre.

Rispetto a settembre 2025 le vendite registrano una crescita dell’1,6% in valore e un calo dello 0,1% in volume. Le vendite degli alimentari aumentano in valore (+1,7%) e diminuiscono in volume (-0,1%) così come quelle dei non alimentari (rispettivamente +1,5% e -0,2%).
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