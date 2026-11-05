Germania, vicepremier della Baviera trovato morto in un hotel a Berlino

Hubert Aiwanger, leader dei Freie Waehler (Liberi Elettori) e ministro dell’Economia del Land della Baviera, è deceduto all’età di 55 anni in un hotel di Berlino, secondo quanto riportato dalla Bild. Come si legge, fonti del governo bavarese e della polizia della capitale hanno confermato la morte del politico e la famiglia di Aiwanger è già stata informata.

Cosa è successo

Per il momento non si conoscono i dettagli sulla causa del decesso. Nel pomeriggio Aiwanger avrebbe dovuto tenere un discorso in occasione dell’inaugurazione di un ufficio nella capitale dei Freie Waehler (Liberi Elettori), di cui era presidente a livello federale e regionale. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Dpa, aveva rinunciato per motivi di salute e si era fatto sostituire. In seguito non sarebbe stato più raggiungibile e sarebbe stato infine trovato senza vita nella sua stanza.

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