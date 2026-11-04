Metsola: “Abbiamo bisogno di più donne in politica”

BRUXELLES – “È nostra responsabilità, prima di tutto, avere più donne in politica che prendano decisioni.Alcuni lo definiscono un ‘divario di ambizione’, il fatto che ci siano meno donne in politica. Io lo chiamo ‘divario di leadership’, perché occorre uno sforzo molto maggiore affinché ci siano più donne che si candidino alle elezioni, più donne che non si arrendano quando non vengono elette al primo tentativo”.

Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel suo intervento in occasione della “Gender equality week”. “È per me un privilegio speciale e un onore condividere il palco con così tante colleghe eccellenti in Parlamento, che, nonostante tutte le sfide e in un contesto molto difficile, continuano a portare avanti quelle che ritengo siano le scelte giuste per noi. E lo dico perché la situazione non è facile”, ha aggiunto.(ANSA)