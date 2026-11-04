Amburgo, 70enne uccisa in casa: arrestato gambiano

Amburgo (Germania): una donna di 70 anni uccisa in un appartamento, arrestato un gambiano di 27 anni

Una donna di 70 anni è stata trovata morta, martedì 3 novembre, in un appartamento nel quartiere di Lokstedt, ad Amburgo. Un cittadino gambiano di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa.

Secondo quanto riferito dalla polizia di Amburgo, il giovane si è presentato verso le 15:30 al commissariato per denunciare un’aggressione. Mentre accompagnava gli agenti sul luogo indicato, in via Grandweg, ha improvvisamente parlato della presenza di una persona morta all’interno di un’abitazione.

Gli agenti hanno rinvenuto il corpo di una donna che presentava ferite mortali. Il sospettato è stato fermato e ricondotto in commissariato. La squadra mobile e la procura hanno aperto un’indagine.

Mercoledì 4 novembre, l’emittente NDR ha precisato che la vittima aveva 70 anni. Secondo la polizia, la donna conosceva probabilmente il sospettato. Gli inquirenti dispongono inoltre di elementi che lasciano supporre che l’uomo soffra di disturbi psichici. Nel corso della giornata, il sospettato sarebbe dovuto comparire davanti a un giudice.

Le circostanze esatte dell’accaduto e il movente restano ancora da chiarire.

Police de Hambourg, communiqué du 3 novembre 2026 – www.fdesouche.com