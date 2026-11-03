Zelensky: ‘Non inviteremo Putin a Kiev e non andremo a Mosca’

“Non invitiamo Putin a Kiev. Nel 2022 i russi sono venuti senza invito e non ha senso invitarlo a Kiev”

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino. Il leader ucraino ha anche sottolineato che nessun ucraino intende andare a Mosca. In conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha aggiunto: “Abbiamo offerto una tregua ma questa è stata la risposta: nuovi attacchi, nuovi colpi, nuove uccisioni delle nostra gente”.

“Senza l’Europa non può esserci alcuna pace stabile in Ucraina”, ha sostenuto Zelensky a Berlino. “Serve una descalation e per questa serve la mediazione degli Usa”, ha continuato sottolineano la necessità di garanzie di sicurezza per una pace stabile.

Il 19 novembre a Berlino si terrà un vertice della coalizione dei Volenterosi. Lo ha annunciato Merz, in conferenza stampa con Zelensky. (Ansa)