Tetto stranieri a scuola, UE: ‘i trattati vietano la discriminazione’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

 

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La Commissione Ue “segue attentamente” gli sviluppi legislativi del decreto legge sulla scuola adottato in Italia. Lo ha riferito la vicepresidente dell’esecutivo Ue, Roxana Mînzatu, in risposta a un’interrogazione del Pd all’Eurocamera, ricordando che i trattati Ue vietano ogni forma di “discriminazione in base alla nazionalità”, sia “diretta” che “indiretta”.

La discriminazione per nazionalità è “ammessa dal diritto Ue” solo “in presenza di una deroga prevista dal trattato”, ad esempio per “motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica”.
In ogni caso, tali deroghe devono essere interpretate “restrittivamente”. (ANSA)

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