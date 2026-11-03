Tetto stranieri a scuola, UE: ‘i trattati vietano la discriminazione’

La Commissione Ue “segue attentamente” gli sviluppi legislativi del decreto legge sulla scuola adottato in Italia. Lo ha riferito la vicepresidente dell’esecutivo Ue, Roxana Mînzatu, in risposta a un’interrogazione del Pd all’Eurocamera, ricordando che i trattati Ue vietano ogni forma di “discriminazione in base alla nazionalità”, sia “diretta” che “indiretta”.
La discriminazione per nazionalità è “ammessa dal diritto Ue” solo “in presenza di una deroga prevista dal trattato”, ad esempio per “motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica”.
In ogni caso, tali deroghe devono essere interpretate “restrittivamente”. (ANSA)