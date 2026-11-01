Zelensky: ‘pronto a incontrare Putin in Turchia’

(ANSA) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice pronto a incontrare il leader russo Vladimir Putin in Turchia nella speranza che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, faciliti i negoziati. Lo riferisce Rbc-Ukraine che cita la Cnn turca.

Il presidente ucraino ritiene “necessario” un dialogo ai massimi livelli, poiché i precedenti contatti tra le parti non sono finora riusciti a porre fine alla guerra.

Secondo Zelensky, i negoziati diretti tra i presidenti possono contribuire a trovare soluzioni a questioni che rimangono irrisolte a livello di delegazioni e gruppi tecnici. “Ecco perché voglio incontrarlo in veste di responsabile delle decisioni”, ha osservato Zelensky.

Tra i temi chiave di un potenziale incontro con Putin, il leader ucraino ha citato il cessate il fuoco lungo la linea del fronte e l’introduzione di un meccanismo per monitorare il rispetto degli accordi. Inoltre, a suo avviso, dovrebbero essere sollevate le questioni relative alle garanzie di sicurezza, alla ricostruzione dell’Ucraina e dei territori. Allo stesso tempo, Zelensky ha ribadito che non avrebbe accettato le richieste di Putin di cedere il Donbass e riconoscere la Crimea come territorio russo spiegando che tali concessioni sarebbero in contraddizione con la Costituzione ucraina.