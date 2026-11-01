Zelensky: ‘La Russia sta perdendo, dovrebbe optare per la diplomazia’

“In ottobre, le nostre forze di Difesa ucraine hanno inflitto perdite record al nemico e riconquistato più territorio di quanto gli occupanti russi siano riusciti a catturare”

(ANSA) – Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelenskyy su Telegram, citato da Ukrinform. “La Russia sta perdendo – ha detto ancora – Noi manteniamo le nostre posizioni, liberiamo territori e ci assicuriamo che ogni giorno di guerra costi all’aggressore il più possibile”. Zelensky ha inoltre affermato che per arrestare le ingenti perdite della Russia è sufficiente optare per un cessate il fuoco e la diplomazia.

Secondo il capo dello Stato ucraino, a ottobre la Russia ha perso 54.400 soldati tra morti e feriti gravi. Si tratta, a suo dire, della cifra più alta registrata in tutti i mesi della guerra. Anche le perdite giornaliere dell’esercito russo hanno raggiunto livelli record: il 21 ottobre si sono attestate a 2.250 uomini.

“È importante che continuiamo a riprenderci ciò che ci appartiene. In ottobre, le forze di Difesa hanno liberato 96,2 chilometri quadrati di territorio ucraino, ovvero 10,4 chilometri quadrati in più rispetto a quelli che gli occupanti sono riusciti a conquistare nello stesso periodo”, ha sottolineato Zelensky.