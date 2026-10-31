Tirana, proteste violente per chiedere le dimissioni di Rama

TIRANA, 31 OTT – Tornano le proteste violente a Tirana con gruppi di studenti riuniti davanti al ministero dell’Educazione, per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama. Prima i cassonetti di immondizia dati alle fiamme, poi i lanci di sassi contro la polizia e infine le bombe molotov. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti e I lacrimogeni. Gli scontri sono durati circa 30 minuti.

La folla, ridotta a causa anche di una fitta pioggia, si è poi ritirata, dirigendosi verso il Palazzo di governo. L’opposizione di centrodestra, guidata da Sali Berisha, ha tentato di unirsi alla manifestazione degli studenti, ma è stata respinta. “L’opposizione siamo noi”, hanno dichiarato i giovani, i quali avevano creato anche un cordone per ostacolare l’avanzare dei militanti dell’opposizione. (ANSA).