Polonia, Duda: “Tusk e i suoi uomini si sono rivelati una feccia banditesca”

Andrzej Duda, ex presidente della Polonia, scrive su X: “P. Tusk e i suoi uomini, che ci stanno indebitando e sono economicamente pateticamente inetti, oggi si sono rivelati anche una feccia banditesca che ha compiuto un brutale assalto su un organo costituzionale dello Stato.

Non sanno vincere secondo la legge, secondo i principi democratici, quindi usano il manganello. Così sono «europei».”

https://x.com/AndrzejDuda/status/2116239782330151263

“Art. 128. – [Attentato a un organo costituzionale della RP] – Codice penale.

§ 1. Chiunque, al fine di eliminare con la violenza un organo costituzionale della Repubblica di Polonia, intraprende un’attività diretta direttamente alla realizzazione di tale scopo,

è punito con la reclusione da 3 a 20 anni.

§ 2. Chiunque compie preparativi per la commissione del reato previsto dal § 1,

è punito con la reclusione da 3 mesi a 5 anni.

§ 3. Chiunque esercita influenza con violenza o minaccia illegittima sulle attività ufficiali di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia,

è punito con la reclusione da 1 a 10 anni.”