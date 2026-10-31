Francia, Philippot: “La UE mostra ogni giorno di più il suo volto tirannico”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

von der Leyen

Florian Philippot, candidato alle elezioni presidenziali in Francia e Presidente del Movimento Les Patriotes, scrive su X

– Annullamento delle elezioni presidenziali in Romania
Principale oppositore gettato in prigione

– Partito di opposizione AFD posto sotto inchiesta e minacciato di divieto in Germania

– Voto in Ungheria da parte degli europeisti di leggi che vietano a vita ai loro oppositori di ricandidarsi alle elezioni

– Colpo di Stato contro la Corte costituzionale giudicata troppo sovranista in Polonia

– Annullamento dei referendum in Francia, nei Paesi Bassi
➡️ L’UE mostra ogni giorno di più il suo volto dittatoriale e tirannico.
È ormai respinta dai popoli, quindi lascia cadere la maschera.

L’EuroReich deve scomparire.
Frexit Dexit Polexit Roumanexit Nexit Ecc.

Liberazione nazionale !”

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