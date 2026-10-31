Francia, Philippot: “La UE mostra ogni giorno di più il suo volto tirannico”

Florian Philippot, candidato alle elezioni presidenziali in Francia e Presidente del Movimento Les Patriotes, scrive su X
– Annullamento delle elezioni presidenziali in Romania
Principale oppositore gettato in prigione
– Partito di opposizione AFD posto sotto inchiesta e minacciato di divieto in Germania
– Voto in Ungheria da parte degli europeisti di leggi che vietano a vita ai loro oppositori di ricandidarsi alle elezioni
– Colpo di Stato contro la Corte costituzionale giudicata troppo sovranista in Polonia
– Annullamento dei referendum in Francia, nei Paesi Bassi
➡️ L’UE mostra ogni giorno di più il suo volto dittatoriale e tirannico.
È ormai respinta dai popoli, quindi lascia cadere la maschera.
L’EuroReich deve scomparire.
Frexit Dexit Polexit Roumanexit Nexit Ecc.
Liberazione nazionale !”
– Annulation de la présidentielle en Roumanie
Principal opposant jeté en prison
– Parti d’opposition AFD mis sous enquête et menacé d’interdiction en Allemagne
– Vote en Hongrie par les européistes de lois interdisant à vie à leurs opposants de se présenter à nouveau aux élections
– Coup d’État contre la Cour constitutionnelle jugée trop souverainiste en Pologne
– Annulation des référendums en France, aux Pays-Bas
…
➡️ L’UE montre chaque jour davantage son visage dictatorial et tyrannique.
Elle est désormais rejetée par les peuples, alors elle tombe le masque.
L’EuroReich doit disparaître.
Frexit Dexit Polexit Roumanexit Nexit Etc.
Libération nationale !
— Florian Philippot (@f_philippot) October 31, 2026