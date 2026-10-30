UE: nel 2025 stanziati 32 miliardi di finanziamenti “per il clima” a Paesi in via di sviluppo

BRUXELLES – Nel 2025, l’Unione europea e i 27 Paesi Ue hanno stanziato 32,3 miliardi di euro per il finanziamento di misure climatiche provenienti da fonti pubbliche e mobilitato circa 9,3 miliardi di euro di finanziamenti privati per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra e ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici.

Le cifre sui finanziamenti Ue per il clima sono state pubblicate dal Consiglio Ue a pochi giorni dall’avvio della conferenza sul clima, la Cop31, che si terrà ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre.

Il 48% dei finanziamenti pubblici per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo è stato destinato all’adattamento ai cambiamenti climatici o ad azioni trasversali, come iniziative di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici.

I finanziamenti sotto forma di sovvenzioni rappresentano una quota significativa (41%) del contributo pubblico dell’Ue e degli Stati membri. L’obiettivo collettivo fissato dai Paesi sviluppati è quello di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno.

(ANSA Europa)