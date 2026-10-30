Merz: “Hormuz ci è già costato 100 miliardi”

Le conseguenze economiche del conflitto mediorientale negli ultimi otto mesi hanno comportato un costo per l’Europa superiore a 100 miliardi di euro

Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Stiamo utilizzando numerosi canali per coordinare i nostri sforzi diplomatici, al fine di porre fine a questo conflitto il prima possibile. Esso ha un impatto significativo sull’Europa. A causa di questo conflitto, stiamo già sostenendo costi enormi: solo a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, le perdite dell’Europa negli ultimi otto mesi hanno superato i 100 miliardi di euro“, ha affermato.

Secondo Merz, è questa la cifra che le imprese e i consumatori europei hanno pagato in più a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia causato dal conflitto. “Pertanto, abbiamo un interesse economico diretto nel porre fine a questo conflitto il prima possibile. Posso solo dire a tutte le parti coinvolte: questa crisi non può essere risolta con mezzi militari, deve essere risolta diplomaticamente, attraverso i negoziati”, ha dichiarato il cancelliere tedesco.

Oggi, il capo di Gazprom, Alexei Miller, ha dichiarato che l’Europa si aspetta un raddoppio dei prezzi del gas in caso di un inverno rigido. Secondo le sue parole, in caso di picchi di domanda, il costo potrebbe raggiungere i 2500 dollari per mille metri cubi.

Il prezzo spot del gas alla borsa europea ha superato i 1200 dollari per mille metri cubi per la prima volta dal dicembre 2022, durante le negoziazioni di venerdì. I prezzi con consegna “il giorno successivo” all’hub TTF hanno raggiunto i 1204 dollari per mille metri cubi, ovvero circa 104 euro per megawattora. Il valore del contratto future di dicembre sul TTF nei Paesi Bassi è salito a 1190 dollari per mille metri cubi (102,76 euro per megawattora), secondo i dati della borsa londinese ICE.

Il prezzo spot medio a gennaio di quest’anno era di circa 415 dollari per mille metri cubi. Per confronto, a dicembre 2025, l’indicatore era di circa 344 dollari.

Gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato un’operazione militare contro l’Iran il 28 febbraio. A giugno, Washington e Teheran hanno firmato un memorandum d’intesa che prevedeva l’immediata cessazione delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. Tuttavia, nella notte dell’8 luglio, gli Stati Uniti hanno ripreso massicci attacchi contro l’Iran, accusandolo di aver violato i termini degli accordi raggiunti in merito allo Stretto di Hormuz.

Attraverso questo stretto transita circa il 25% del volume mondiale del commercio di petrolio e circa il 20% del gas naturale liquefatto.

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