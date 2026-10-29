UE, Kubilius: “senza combustibili fossili difesa impossibile”

(ANSA) – BRUXELLES – “Senza carburante la difesa è impossibile” e “senza i combustibili fossili tradizionali, la difesa non sarà possibile ancora per molti anni”. Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, al termine del dialogo ad alto livello con le raffinerie europee, citando le valutazioni degli esperti della Nato.

“Dobbiamo tenere conto delle esigenze militari di carburante in una prospettiva di lungo periodo, considerando il fabbisogno in tempo di pace ma anche durante possibili crisi belliche”, ha sottolineato. “Secondo il modello delle forze della Nato, nei primi dieci giorni di una crisi militare l’Alleanza dovrà spostare e sostenere 100mila soldati. Possiamo immaginare che cosa significhi in termini di consumo e produzione di carburante”.

Per questo, ha spiegato Kubilius, l’Ue deve garantire “capacità produttive sufficienti”, mantenere “adeguate capacità di raffinazione” e assicurare l’accesso ai carburanti anche in caso di crisi.

“Dobbiamo anche esaminare progetti molto concreti, ad esempio come ampliare le capacità del sistema di oleodotti dell’Europa centrale, creato durante la Guerra fredda, che è molto efficiente ma opera nella parte occidentale dell’Europa. Dobbiamo valutare come estendere questa infrastruttura per contribuire agli approvvigionamenti anche sul fianco orientale”, ha aggiunto Kubilius, richiamando anche la necessità di proteggere le infrastrutture critiche per i carburanti.