Pfizergate, von der Leyen non ancora ascoltata dalla Procura europea

BRUXELLES – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non ha ancora reso dichiarazioni di persona alla Procura europea (Eppo) nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto dei vaccini anti-Covid negoziati con l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Lo riferisce Politico, citando una fonte coinvolta nelle indagini.

L’Eppo ha assunto nel 2024 la conduzione dell’inchiesta, inizialmente avviata in Belgio, sulle presunte irregolarità nei negoziati tra von der Leyen e Bourla, il cosiddetto Pfizergate. In un’intervista a Politico, la procuratrice capo europea Laura Codruța Kövesi, il cui mandato settennale terminerà venerdì, ha denunciato le difficoltà incontrate nell’ottenere la collaborazione di esponenti politici di alto livello.

“Alcuni politici pensano di essere al di sopra della legge”, ha dichiarato. “Se si viene convocati per rendere dichiarazioni, bisogna presentarsi”. Kövesi ha aggiunto che le indagini incontrano particolari ostacoli quando coinvolgono “politici di primo piano o persone ricche legate alla classe politica“. Interpellata sull’eventuale riferimento a von der Leyen, ha rifiutato di commentare singole indagini.

La Commissione europea ha respinto le insinuazioni di mancata collaborazione. “La Commissione ha ampiamente cooperato con l’Eppo per chiarire i fatti e valutare gli eventi”, ha dichiarato a Politico il portavoce Thomas Regnier, precisando che la collaborazione è sempre avvenuta con il pieno sostegno della presidente, che continua a rispondere alle questioni aperte compatibilmente con i suoi impegni istituzionali. Kövesi ha inoltre denunciato i tentativi di indebolire la Procura europea attraverso finanziamenti insufficienti e ostacoli burocratici. “Temo che l’Eppo venga lentamente soffocata perché sta facendo il suo lavoro”, ha avvertito, indicando nell’indipendenza e nella credibilità dell’istituzione la principale sfida per il suo successore, il procuratore tedesco Andrés Ritter. (Ansa)