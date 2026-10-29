Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, “tre morti e dodici feriti”

Nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, nella zona di Brcko in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione EUFOR Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono prontamente intervenuti. La notizia è stata confermata all’agenzia di stampa Ansa di Sarajevo dal sindaco di Brcko, Siniša Milić.

“Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brcko. Il personale medico è in stato di allerta”, ha aggiunto Milić.

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Ulteriori dettagli sull’identità delle persone a bordo dell’aereo, così come sulle cause dell’incidente, saranno resi noti dopo che le autorità avranno completato le verifiche necessarie e pubblicato i risultati dell’inchiesta.

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